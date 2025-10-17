В Белоруссии рассказали о пресечении деятельности недобросовестных НПО

Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский подчеркнул, что в республике нет условий для развития неправительственных организаций, связанных со спецслужбами Запада

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Белоруссия пресекает деятельность на своей территории неправительственных организаций (НПО), связанных с западными спецслужбами, сегодня в республике нет условий для развития подобных структур. Об этом заявил ТАСС депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что курс на расширение НАТО на восток не заморожен и продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ. Как отметил руководитель ведомства, британские, французские, немецкие, польские и другие европейские неправительственные организации стали активнее работать на пространстве Содружества вместо американских.

"Мы, естественно, внимательно следим за деятельностью подобного рода недобросовестных организаций, пресекаем их присутствие на территории Беларуси. В настоящее время можно сказать, что условий для развития подобных структур в нашей стране больше нет", - сказал он. Депутат подчеркнул, что органы государственной власти, в том числе за счет парламентского контроля, защищают собственное информационно-политическое пространство и электоральный суверенитет Белоруссии.

По словам парламентария, на протяжении 30 лет Запад пытается развязать внутреннее противостояние в республике с целью смены политического курса, свержения конституционного строя и, в конечном счете, установления власти марионеточных политиков. По данным Государственного секретариата Совета безопасности, в постсоветской истории страны насчитывается восемь попыток цветных революций, проинформировал Шпаковский. "Последняя, наверное, наиболее масштабная, произошла после президентских выборов 2020 года. Нам пришлось применять очень серьезные правоохранительные, информационно-политические, административные меры для того, чтобы преодолеть эту ситуацию и выйти вновь на траекторию стабильного политического развития", - напомнил он.

Как отметил депутат, Минск готов делиться своим опытом с партнерами в СНГ. "Очень серьезно координируемся с Российской Федерацией в плане работы специальных служб, в плане принятия необходимых мер информационного и политического характера для обеспечения стабильного суверенного развития, для сохранения нашего белорусско-российского союза и, естественно, для защиты тех исторических и ценностных нарративов, которые мы считаем принципиально важными", - подчеркнул Шпаковский.