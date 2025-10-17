Мэр Энергодара Пухов: ВСУ пытаются выполнить план по атакам на город

Противник запускает десятки дронов в сутки, отметил глава города-спутника Запорожской АЭС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 17 октября. /ТАСС/. Украинские военные запускают десятки дронов в сутки по Энергодару в последние месяцы, это говорит о некоем плане по атакам на гражданскую инфраструктуру, который они пытаются выполнить. Об этом заявил ТАСС мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Особо напряженная ситуация последние два месяца. Мы фиксируем дни, когда по городу запускается в среднем 15 дронов. Это говорит о том, что есть некий боевой план у ВСУ. Если погода не позволяет, то происходит накопление. То есть на следующий день в два раза больше уже летит по городу для того, чтобы атаковать городскую застройку, ту инфраструктуру, которая у нас есть", - сказал Пухов.

Ранее мэр сообщал ТАСС, что ВСУ в этом году гораздо чаще атакуют с помощью дронов гражданскую инфраструктуру Энергодара, чем в 2024 году.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ. Вооруженные силы Украины четвертый год практически постоянно обстреливают атомную станцию и город из артиллерии, атакуют дронами.