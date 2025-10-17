Мэр Пухов: ВСУ все лето били по Энергодару зажигательными боеприпасами

Противник не только провоцирует пожары, но и дронами атакует расчеты МЧС во время тушения, добавил глава муниципалитета

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 17 октября. /ТАСС/. ВСУ все минувшее лето наносили удары по окрестностям Энергодара зажигательными снарядами, намеренно провоцируя ландшафтные и лесные пожары. Как минимум трижды атаковал противник и расчеты МЧС в момент тушения возгораний, заявил ТАСС мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"ВСУ, как и в прошлом году, активно работают над тем, чтобы обеспечить возгорание лесов вокруг Энергодара. Сухая, жаркая погода, к сожалению, и много сухостоя вокруг Энергодара. И очень часто целенаправленные артиллерийские удары, удары дронов, в том числе с использованием зажигательных боеприпасов, направлены на то, чтобы вызвать возгорание лесных массивов вокруг Энергодара", - сказал Пухов.

Он подчеркнул, что ВСУ не только провоцируют пожары, но и дронами атакуют расчеты МЧС во время тушения. "Как минимум три таких атаки было зафиксировано по машинам МЧС. К счастью, все эти атаки не привели ни к пострадавшим, ни к потере личного состава. Но, тем не менее, это очень нехорошая тенденция. Помимо того, что удары направлены на создание опасной ситуации вокруг Энергодара, [ВСУ пытаются] поразить силы и средства МЧС, которые могут и выезжают тушить эти пожары", - сказал глава Энергодара.

Он акцентировал, что количество лесных и ландшафтных пожаров в окрестностях города, спровоцированных ударами ВСУ, в этом году сопоставимо с 2024 годом.

За лето 2024 года в результате спровоцированных ВСУ ландшафтных пожаров выгорела практически вся территория вокруг города-спутника ЗАЭС Энергодара. Огонь тушили и в черте города. Всего летом 2024 года сгорело порядка 1 тыс. га лесов в окрестностях Энергодара.