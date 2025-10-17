Эксперт Еловский: США показали умение "держать язык за зубами" после Аляски

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Отсутствие утечек с закрытой части переговоров лидеров России и США на Аляске могло стать дополнительным мотивом для организации нового саммита Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое высказал ТАСС политолог Дмитрий Еловский.

По его словам, нарратив западных медиа о том, что встреча президентов России и США в Анкоридже в августе не дала результатов, является "чистой воды манипуляцией", так как "никто до конца не знает, о чем именно договорились в закрытом режиме лидеры двух стран". "Можно сказать, что американская администрация прошла проверку на умение держать язык за зубами и это могло стать дополнительным мотивом для организации новой встречи", - сказал Еловский.

"За прошедшие месяцы ни одна из сторон не слила подробности договоренностей за закрытыми дверями. Это было важно для российской стороны, которая уже неоднократно наблюдала, как западными странами нарушаются не только дипломатические протоколы, но и элементарная этика деловых переговоров", - отметил собеседник агентства, приведя в пример случаи утечек на Западе содержания разговоров Путина с президентом Франкции Эмманюэлем Макроном или председателя КНР Си Цзиньпина с тогдашним премьером Канады Джастином Трюдо.

Перспективы саммита

Он считает, что от возможной встречи Путина и Трампа в Будапеште "прорывов ждать не стоит". "Какие-то символические жесты могут быть, но до глобального компромисса еще очень далеко. Это будет длинный путь", - сказал политолог. По его мнению, "скорее речь будет идти о прощупывании позиций друг друга и поиске того, что дает надежду на сближение". При этом сам факт нового раунда переговоров уже говорит о деэскалации, "мощный импульс" к которой Путин продемонстрировал на Валдайском форуме.

Что касается выбора площадки для переговоров, то, как отметил Еловский, и у Путина, и у Трампа сложились доверительные отношения с премьером Венгрии Виктором Орбаном. "Руководитель страны, которому доверяют одновременно два лидера крупнейших держав мира - это позиция на вес золота. Орбан, конечно, резко нарастил свой политический капитал", - подчеркнул собеседник агентства. По его мнению, "в минусе [оказалась] Турция, которая многократно предлагала свою территорию для переговоров".

Подготовка встречи

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в обозримом будущем в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, уточнил Ушаков.