Володин: ГД приоритетно ратифицирует договор РФ и Венесуэлы о сотрудничестве

Председатель Госдумы направил законопроект в профильный думский комитет по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в приоритетном порядке рассмотрят проект о ратификации договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная дума обсудит законопроект в приоритетном порядке", - приводит пресс-служба палаты парламента его слова.

Володин направил законопроект в профильный думский комитет по международным делам. По словам председателя Госдумы, подписанный договор "выводит российско-венесуэльские отношения на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления двустороннего сотрудничества".

"Важно, что в соглашении уделено внимание необходимости контактов между законодательными органами, созданию условий для обмена опытом законотворческой деятельности и правоприменения. Со своей стороны продолжим работать с нашими коллегами для реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав государств", - добавил Володин.

Договор был внесен на ратификацию Госдумы президентом РФ Владимиром Путиным 16 октября. Документ расширяет взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сфере, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

В пояснительной записке указано, что в рамках договора страны также будут поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, расширять действующие и создавать новые "механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес". Парламент Венесуэлы со своей стороны ратифицировал документ 30 сентября, а 7 октября президент Мадуро подписал декрет о вступлении договора в силу.