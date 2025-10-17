Эксперт Мамедов: ЕС становится ареной обвинений в провале курса на Украине

По мнению Эльдара Мамедова, кризис предлагаемых по Украине идей, включая использование замороженных активов РФ и создание "стены дронов", сопровождается в Европе кризисом руководства

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Утверждения экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) о том, что конфликту на Украине косвенно способствовали Латвия, Литва, Польша и Эстония, сорвавшие дипломатические переговоры с Россией в 2021 году, стали отражением нарастающей растерянности и внутренней несостоятельности Европы, пытающейся найти виновных в провале своей политики в отношении Украины. Такое мнение высказал эксперт в области международной политики Эльдар Мамедов в статье для американского портала Responsible Statecraft.

"Ее комментарии прозвучали как раз в тот момент, когда рушатся основополагающие принципы европейской политики в отношении Украины, - пишет он. - Европа фактически оказалась в положении, когда ей приходится платить по счетам и вести войну, которую она не может выиграть. Войну, стратегическое направление которой диктует Вашингтон, а не Брюссель".

По мнению эксперта, кризис предлагаемых в отношении Украины идей, включая использование замороженных активов РФ и создание "стены дронов", сопровождается в Европе кризисом руководства. "Недовольство главой европейской дипломатии Каей Каллас становится все более распространенным явлением даже среди ее союзников, - отмечает политолог. - Теперь многие в Брюсселе и других европейских столицах считают ее дипломатически некомпетентной и одержимой ястребиной позицией, которая неоправданно подрывает отношения ЕС с ключевыми игроками - с США, Индией и КНР".

Мамедов подчеркивает, что Европа фактически передает свою судьбу в чужие руки, "отказываясь от собственных дипломатических решений и одновременно лоббируя в Вашингтоне эскалацию конфликта". "Эта политика продиктована лозунгом поддерживать максималистские цели на Украине "столько, сколько потребуется", а не стратегическим предвидением. Континент сделал себя активным участником конфронтации, катастрофические последствия которой он почувствует на себе. Когда наступит час расплаты, единственной политикой, которая будет преобладать, останется игра в обвинения, которую только что начала Ангела Меркель", - резюмирует он.