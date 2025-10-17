Реклама на ТАСС
Министром инноваций Якутии назначили Петра Николаева

Он занимал должность первого заместителя директора республиканского центра инфокоммуникационных технологий
07:27

ЯКУТСК, 17 октября. /ТАСС/. Петр Николаев, занимавший должность первого замдиректора республиканского центра инфокоммуникационных технологий, назначен министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале в Max.

"Николаев Петр Васильевич назначен министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)", - написал Николаев.

По данным регионального правительства, Петр Николаев имеет высшее образование, окончил Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Работал на различных должностях. Известно, что с марта 2020 года назначен заместителем министра, в ноябре 2021 года - первым заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). С мая 2024 года по настоящее время занимал должность первого заместителя директора республиканского центра инфокоммуникационных технологий.

30 сентября глава региона сообщал, что министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Василий Ефимов освобожден от должности. Ефимов занимал эту должность с октября 2023 года. Он в данный момент возглавляет Корпорацию развития региона. 

