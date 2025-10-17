Косачев призвал ядерные страны не мешать переговорам президентов России и США

Зампредседателя Совета Федерации отметил, что на 151-й Ассамблее Межпарламентского союза состоится дискуссия "Политика в области контроля над вооружениями и нераспространения: предотвращение новой гонки вооружений"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ядерные страны, в том числе Франция и Великобритания, должны получить в ходе 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза четкий сигнал о недопустимости препятствования переговорам между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Делегация Федерального собрания РФ, которую я имею честь возглавлять, направляется в Женеву для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского союза. <…> Мы хотим поддержать на парламентском уровне диалог президентов Путина и Трампа по стратегической стабильности, включая проблему истечения срока ДСНВ-3. Несмотря на отсутствие в МПС американцев, в глобальной безопасности заинтересовано все мировое сообщество. Кроме того, важно послать четкий сигнал другим ядерным странам - Франции и Великобритании - не мешать этим переговорам и проявить ответственность", - написал он в Telegram-канале.

Косачев также сообщил, что по инициативе РФ и "при поддержке казахстанских друзей" в Женеве состоится дискуссия "Политика в области контроля над вооружениями и нераспространения: предотвращение новой гонки вооружений".

Кроме того, как подчеркнул Косачев, на Ассамблее планируется принятие резолюции "Признание и поддержка жертв незаконного международного усыновления и принятие мер по предотвращению этой практики" (докладчики из Индии, Аргентины и Бельгии). "Мы уже направили свои предложения по тексту. Будем их защищать в ходе дебатов на профильном комитете. При этом киевский режим и Литва пытаются помешать работе комитета, стремясь политизировать тему", - добавил он.

По его мнению, не исключено, что Ассамблея примет "чрезвычайную" резолюцию, исходя из оперативной ситуации, которая складывается в международных отношениях, при этом "срочных и острых тем, требующих незамедлительных действий, сейчас нет".

151-я Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Женеве с 19 по 23 октября 2025 года. Общая тема Ассамблеи - "Соблюдение гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности во время кризиса", на пленарном заседании запланировано выступление Косачева.