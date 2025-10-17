Москалькова призвала международные структуры расследовать гибель военкора Зуева

Уполномоченный по правам человека в РФ считает необходимым рассматривать дело немедленно, непредвзято и гласно

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международные структуры должны немедленно и непредвзято расследовать гибель военкора Ивана Зуева и ранение Юрия Войткевича. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Призываю международные структуры к немедленному, непредвзятому и гласному расследованию гибели Ивана Зуева и ранения Юрия Войткевича и, наконец, вспомнить о своем мандате и выполнить его - без двойных стандартов и политической конъюнктуры", - написала Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Уполномоченный назвала гибель военкора МИА "Россия сегодня" Ивана Зуева в Запорожской области при выполнении журналистского задания еще одним зловещим сигналом о том, что на линии фронта и за ее пределами ВСУ целенаправленно уничтожают тех, кто несет правду.

"Каждый такой трагический случай - вызов не только России, но и всему международному сообществу, которое декларирует защиту свободы слова и безопасности журналистов как одну из своих ключевых ценностей. Где публичное осуждение от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ? Почему верховный комиссар ООН по правам человека молчит, когда гибнут те, кто имеет право работать без страха за свою жизнь?" - написала омбудсмен.

По ее словам, международные структуры, продолжая игнорировать убийства российских журналистов под предлогом "сложной ситуации на местах" или "недостатка данных", тем самым легитимизируют безнаказанность и превращают декларации о защите прав человека в пустой формализм.

Ранее в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области при выполнении журналистского задания погиб военкор МИА "Россия сегодня" Иван Зуев. Был тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич.