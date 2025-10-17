Ульянов: конец СВПД будет означать новую ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Cрок действия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобрившей ядерную сделку в 2015 году, истекает 18 октября, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене

ВЕНА, 17 октября. /ТАСС/. Прекращение действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) будет означать изменение ситуации вокруг ядерной программы Ирана. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Завтра истекает срок действия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобрившей ядерную сделку в 2015 году. СВПД прекратит свое существование. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет обсуждать Иран только в контексте Соглашения о всеобъемлющих гарантиях. Мы наблюдаем новую ситуацию вокруг иранской ядерной программы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.

В 2015 году Иран и Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали СВПД, положив конец кризису, начавшемуся в 2002 году из-за обвинений Западом Тегерана в разработке ядерного оружия. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановил все американские санкции против Ирана. В ответ в 2020 году Тегеран заявил о сокращении своих обязательств по СВПД и ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты. При этом вплоть до ирано-израильской эскалации в июне 2025 года агентство продолжало инспекции.