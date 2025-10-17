Мирошник: у МАГАТЭ недостает политической воли назвать виновных в атаках на ЗАЭС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что агентство старается максимально дистанцироваться от политики

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему не обладает политической волей для того, чтобы назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"МАГАТЭ старается дистанцироваться максимально, как они считают, от политики, не заявляя о том, кто же виноват в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Хотя мы прекрасно понимаем, что и господин [гендиректор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси, и те представители, эксперты МАГАТЭ, которые находятся на самой электростанции, прекрасно видят, знают и понимают, но политической воли у них не хватает для того, чтобы заявить о том, с чьей стороны наносятся удары по ЗАЭС и кто виновен в создании этой конкретной ситуации, в которой сейчас находится одна из крупнейших атомных электростанций", - констатировал дипломат.

"Есть ли соответствующее реагирование со стороны МАГАТЭ? Могу сказать, что есть фиксация этих событий со стороны агентства", - добавил Мирошник, подчеркнув, что в сложной ситуации на ЗАЭС полностью виноват киевский режим.