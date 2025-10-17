МИД РФ призвал зафиксировать преступления Киева в Херсонской области

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал ситуацию катастрофической

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фиксация международными организациями преступлений киевского режима в правобережной части Херсона сыграла бы неоценимую роль, поскольку ситуация на оккупированной Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории катастрофическая. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Я считаю необходимым, чтобы эти [международные] организации обратили внимание на ситуацию, связанную с гонениями по отношению к гражданскому населению на территории Херсона, [территорией, которую] мы называем правобережьем Херсонской области. Там катастрофическая ситуация, связанная с действиями нацистских формирований, специальных служб типа СБУ (службы безопасности Украины), ГУР (главного управления разведки министерства обороны Украины) и других подразделений, которые откровенно издеваются над населением, которое на сегодняшний день там проживает. Поэтому пребывание там международных организаций, фиксация преступлений сыграло бы неоценимую роль, если у них на это хватит политического мужества", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос об ухудшающемся положении жителей оккупированного ВСУ Херсона, он заявил, что ситуация там крайне сложная и связана она в первую очередь с тем, что украинские формирования ведут "практически чистки и охоту" за людьми, которые проявляют благосклонность к России или демонстрируют негативное отношение к украинской власти.

"Безусловно, мы располагаем определенными данными, которые передаются по каналам разведывательных служб, тех служб, которые занимаются дистанционным мониторингом той ситуации. И, конечно же, благодаря и медийным организациям, и определенной гражданской коммуникации мы получаем данные о том, что там происходит, - заметил Мирошник. - Но, к сожалению, предоставить эти официальные материалы в международные организации мы самостоятельно не можем, учитывая то, что мы там не находимся, и не можем подтвердить это все достоверными данными".