В ОП высказались за экономические санкции против Латвии за высылку россиян

Россия должна отвечать на расизм по отношению к русским, заявил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Экономические санкции должны быть введены со стороны России в отношении Латвии, которая собирается депортировать более 800 граждан РФ, большинство из которых пенсионеры, под предлогом недостаточного знания ими латышского языка. Об этом заявил член Общественной палаты (ОП) РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

"Эти вопросы будут подниматься на всех международных аренах, но этого недостаточно. Необходимы и экономические санкции, и действия против латвийского режима на всех уровнях, потому что то, что сейчас представляет этот режим - это называется простым словом: расизм. <...> Россия должна отвечать на расизм по отношению к русским и непросто заявлять об этом на международных площадках, а вводить экономические санкции по отношению к Латвии", - сказал Григорьев в ходе круглого стола на тему: "Массовые нарушения прав человека в Прибалтике".

По словам Григорьева, такие беззакония происходят в Прибалтике на протяжении многих лет. "Ксенофобия, русофобия, героизация пособников нацистов и фальсификация истории, массовые нарушения прав человека, борьба с инакомыслящими и репрессии, цензура - все это видим в Латвии", - сказал Григорьев. Он отметил, что все это будет описано в книге по истории Латвии, которая выйдет у него до конца года. "В абсолютно научном формате и мы эти вопросы будем рассматривать", - сказал Григорьев.

Он также отметил, что общественники находятся в контакте с миграционной службой РФ. "Я связывался с ней сегодня, беседовал с людьми, которые приезжают. Тяжелейшая ситуация, прежде всего, с морально-нравственной точки зрения. Люди, которые еще не переехали по решению латвийских властей, практически поставлены на грань голода: они не получают пенсию, а это люди с большинстве своем старшего возраста, у них нет средств для существования, они не получают медицинскую помощь и фактически находятся просто на грани смерти", - сказал Григорьев.

Он отметил, что вся работа миграционной службы в этом направлении налажена и расширяется, чтобы всех этих людей принять. "Миграционная служба очень много делает в этом направлении, и мы как общественность это, безусловно, видим", - сказал Григорьев.

Ранее власти Латвии установили крайний срок для сдачи языкового экзамена на 13 октября, по истечении которого началась процедура депортации граждан РФ. По последним данным, на этом основании уже выслан 841 россиянин. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.