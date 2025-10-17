Мирошник: Зеленский откровенно лжет о ситуации вокруг ЗАЭС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Запорожская атомная электростанция не снабжается энергией из-за действий России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский, пытаясь обвинить Россию в якобы блокировке энергоснабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС), откровенно лжет о ситуации вокруг электростанции. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что ситуация в Энергодаре вокруг мест, где располагается ЗАЭС, сложная. "Сложная в первую очередь тем, что Украина наносит регулярные удары. Зеленский неоднократно заявлял, пытаясь обвинить Россию, что Запорожская атомная электростанция не снабжается электроэнергией из-за наших действий, - это откровенная ложь. Украинская сторона на протяжении последних месяцев предприняла целую серию ударов, которыми, по сути дела, разорвала связь Запорожской атомной электростанции с энергоснабжающими сетями как с территорией России, так и с территорией, которая все еще контролируется украинской стороной", - подчеркнул он.

Мирошник указал, что украинская сторона проводит "перманентные обстрелы этих зон" и не допускает возможности их восстановления, ставя под удары все ремонтные службы. "Поэтому в том состоянии, в котором сейчас находится Запорожская атомная электростанция, полностью виновна Украина и украинский режим, проводящий соответствующую тактику и стратегию в отношении ядерного объекта", - пояснил он.

Дипломат добавил, что за последнее время как минимум четыре АЭС подверглись актам ядерного терроризма со стороны Украины. "Как правило, это использование беспилотников, а если мы говорим о Запорожской атомной электростанции, туда добавляются и другие виды вооружений, которые использовались Украиной для нанесения ударов по отдельным подразделениям Запорожской АЭС. И об этом было многократно заявлено. Эти данные зафиксированы в том числе и в МАГАТЭ", - отметил Мирошник.

Запорожская АЭС уже три недели работает на аварийных дизель-генераторах, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена из-за обстрела ВСУ 23 сентября, специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за обстрелов противника. Еще одна линия, 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра. 9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами.