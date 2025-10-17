Балицкий: обстрелами ЗАЭС ВСУ пытаются сделать Запорожскую область некомфортной для жизни

Глава Запорожской области отметил, что большая проблема состоит в том, что украинская ствольная артиллерия достреливает до береговой линии региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстрелами Запорожской атомной электростанции пытаются сделать Запорожскую область максимально неудобной и некомфортной для жизни. Такое мнение в интервью ТАСС выразил губернатор региона Евгений Балицкий.

"На сегодняшний день, слава Богу, ситуация под контролем. При том, что противник создает все предпосылки к тому, чтобы, как сказал премьер-министр Британии, сделать Крым неприемлемым для жизни людей. Так точно противник старается Запорожскую область сделать максимально неудобной, некомфортной, чтобы люди выезжали, и показать несостоятельность России в присоединенных территориях. Мы, естественно, этому в значительной степени противодействуем", - сказал он.

Глава Запорожской области отметил, что большая проблема состоит в том, что украинская ствольная артиллерия достреливает до береговой линии региона.

"Атомная станция сегодня, будем так говорить, выключена. То есть в холодном в ресурсе, когда она сама не производит электроэнергии. Но отвод тепла от реактора в любом случае должен происходить, потому что есть остаточный нагрев. И этот отвод тепла мы делаем сейчас за счет электрических генераторов, которые питают насосы. Потому что последняя запитка была линией "Ферросплавная" с подстанции запорожского завода и, соответственно, мы питались со стороны Украины, что позволяло обеспечивать охлаждение реактора. Сейчас это питание отключено, поэтому мы производим электрическую энергию посредством генератора и, соответственно, выполняем эту функцию самостоятельно", - подчеркнул Балицкий.