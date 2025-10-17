Россия требует от ООН осудить атаку ВСУ, из-за которой погиб корреспондент Зуев

Российская сторона призвала представителей ЮНЕСКО и ОБСЕ, а также верховного комиссара ООН по правам человека добросовестно исполнить свои обязанности

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская сторона требует от профильных организаций незамедлительно осудить атаку ВСУ, в результате которой погиб военкор Иван Зуев. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с очередной атакой Киева на журналистов.

"Требуем от профильных многосторонних институтов, в первую очередь от действующего гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, а также от других транснациональных правозащитных структур добросовестно исполнить свои обязанности, незамедлительно осудив очередное злодеяние киевского режима и приняв исчерпывающие меры по недопущению подобного в будущем", - заявила Захарова.

"Будем настойчиво добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки этого умышленного убийства и других преступлений киевской хунты против мирных граждан. Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - подчеркнула дипломат.

Ранее в результате удара украинского беспилотника в Запорожской области при выполнении журналистского задания погиб военкор МИА "Россия сегодня" Иван Зуев. Был тяжело ранен его коллега Юрий Войткевич.