Кремль оценил смену риторики Трампа

Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что детальное содержание разговора лидеров РФ и США должно остаться за пределами СМИ

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Детальное содержание разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должно остаться за пределами СМИ. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя смену риторики Трампа, заявившего о том, что Tomahawk нужны самим США, и объявившего о предстоящем саммите в Венгрии.

"Президенты и до этого (до состоявшегося 16 октября телефонного разговора - прим. ТАСС) не отрицали возможность продолжения прямого диалога на высшем уровне, заявляли о своей готовности к этому и заинтересованности в этом. Но, конечно, содержание разговора должно остаться за пределами средств массовой информации. Он для этого и разговор двух президентов", - подчеркнул Песков.