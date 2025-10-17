Песков не стал комментировать, обсуждали ли Путин и Трамп вопрос ДСНВ
10:06
обновлено 10:25
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Все подробности вчерашнего телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа были изложены в брифинге помощника президента Юрия Ушакова. Пока добавить нечего, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас по содержанию мы уже все изложили в нашем сообщении во вчерашнем брифинге Ушакова, пока добавить нечего", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Трамп предложения российского лидера по ДСНВ и станет ли это одной из тем саммита в Венгрии.