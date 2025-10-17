Песков: Европа "зашлась в милитаристских амбициях" и толкает Киев воевать

ЕС пытается всячески удержать киевский режим от каких-то раздумий над переходом в мирное русло, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Киев к продолжению войны подталкивает Европа, которая "зашлась в милитаристских амбициях", подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, кто и как активно сподвигает киевский режим на продолжение войны, кто пытается всячески удержать киевский режим от каких-то раздумий над переходом в мирное русло. Это европейские страны, которые сейчас буквально зашлись в своих милитаристских амбициях. Ситуация такая", - обрисовал текущие события представитель Кремля.