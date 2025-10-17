Песков: Россия сохраняет открытость к мирному урегулированию украинского кризиса

Об этом говорил и президент Владимир Путин 16 октября в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия настроена на поиск мирных путей урегулирования конфликта на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается мирного урегулирования - Россия сохраняет свою открытость. В том числе об этом говорил и президент [РФ Владимир] Путин вчера в ходе телефонного разговора с [президентом США Дональдом] Трампом", - отметил представитель Кремля.