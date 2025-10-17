Песков: отстаивающая свой суверенитет Венгрия вызывает уважение Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы РФ отметил, что республика как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия, которая отстаивает свои национальные интересы, вызывает уважение у президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, что повлияло на выбор Будапешта в качестве возможной площадки для саммита. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Читайте также

Подготовка встречи Путина и Трампа и атака ВСУ на военкоров. Темы брифинга Пескова

"В данном случае Венгрия как страна и НАТО, и ЕС занимает особенную позицию с точки зрения своей суверенности, с точки зрения отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение лидеров, безусловно", - сказал представитель Кремля, поясняя, почему Будапешт был выбран в качестве возможного места проведения саммита РФ - США.