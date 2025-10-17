Песков: Лавров и Рубио сами примут решение о месте своей встречи

Глава МИД РФ и госсекретарь США предоставят информацию о ней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сами договорятся и сообщат о месте своей встречи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они будут договариваться и сами об этом расскажут", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли встреча Лаврова и Рубио также состояться в Венгрии.