Карасин: Зеленский должен прекратить угрожать России ракетами Tomahawk
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должен прекратить угрожать России появлением у Украины ракет Tomahawk. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Зеленский должен прекратить угрожать нашей Родине "Томагавками", наступлением даже каким-то. <…> Это все теперь выглядит немножко смешновато, хотя по-прежнему остается проблемой. Я убежден, что его сегодняшний залет в Вашингтон привлечет к себе внимание. <…> Но во многом превентивно снято напряжение вокруг этой встречи с Зеленским", - сказал Карасин в эфире телеканала "Россия-24".
По его мнению, Зеленский на встрече "будет, конечно, просить, он будет настаивать". "Может быть, его поддержат там какой-нибудь, условно говоря, дуэт типа Стармера и Мерца. Может быть, и они прилетят. Но это уже не важно. Состоялся контакт главных действующих лиц, которые друг друга хорошо понимают и не скрывают этого", - добавил Карасин.
Ранее американский лидер после телефонного разговора с президентом РФ сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Трамп также заявил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине. Он подтвердил, что вопрос о возможности поставок американских ракет Tomahawk Украине обсуждался во время беседы с российским коллегой.
17 октября Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского. Президент США ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.