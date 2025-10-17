Карасин: Зеленский должен прекратить угрожать России ракетами Tomahawk

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что угрозы Владимира Зеленского выглядят смешно, но остаются проблемой

Редакция сайта ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должен прекратить угрожать России появлением у Украины ракет Tomahawk. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Зеленский должен прекратить угрожать нашей Родине "Томагавками", наступлением даже каким-то. <…> Это все теперь выглядит немножко смешновато, хотя по-прежнему остается проблемой. Я убежден, что его сегодняшний залет в Вашингтон привлечет к себе внимание. <…> Но во многом превентивно снято напряжение вокруг этой встречи с Зеленским", - сказал Карасин в эфире телеканала "Россия-24".

По его мнению, Зеленский на встрече "будет, конечно, просить, он будет настаивать". "Может быть, его поддержат там какой-нибудь, условно говоря, дуэт типа Стармера и Мерца. Может быть, и они прилетят. Но это уже не важно. Состоялся контакт главных действующих лиц, которые друг друга хорошо понимают и не скрывают этого", - добавил Карасин.

Ранее американский лидер после телефонного разговора с президентом РФ сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Трамп также заявил, что США нельзя истощать собственные запасы крылатых ракет Tomahawk поставками Украине. Он подтвердил, что вопрос о возможности поставок американских ракет Tomahawk Украине обсуждался во время беседы с российским коллегой.

17 октября Трамп планирует принять в Белом доме Зеленского. Президент США ранее сообщил, что Зеленский 17 октября будет просить его о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk.