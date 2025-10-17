Россия намерена расширить координацию с Китаем по безопасности в АТР

В МИД РФ отметили, что подтверждена приоритетность выработки совместных подходов к вопросам глобальной повестки дня, включая, в частности, искусственный интеллект и изменение климата

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия намерена наращивать координацию с Китаем по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Центральной Азии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания коллегии дипведомства, посвященного взаимодействию с КНР на международной арене.

Заседание состоялось 17 октября под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Признано необходимым наращивать координацию с КНР на таких региональных направлениях, как безопасность в АТР и Центральной Азии, ситуация вокруг Афганистана, развитие отношений с Африкой. Подтверждена также приоритетность выработки совместных подходов к вопросам глобальной повестки дня, включая искусственный интеллект, изменение климата, демократизацию международных институтов", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в МИД РФ выразили поддержку дальнейшему укреплению взаимодействия с КНР на многосторонних форумах, прежде всего, в ООН и ее Совете Безопасности, а также в ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН, Группе двадцати и других форматах. "Россия и Китай выступают за консолидацию усилий стран глобального Юга и Востока, содействуют укреплению их права голоса в механизмах глобального управления", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, в министерстве указали, что, несмотря на односторонние нелегитимные ограничительные меры, а также нерыночные методы конкуренции со стороны Запада, успешно набирает обороты практическая кооперация. "Коллегия дала высокую оценку плотной стратегической координации Москвы и Пекина по международной проблематике и региональным досье, отмечена значимая роль наших государств в построении справедливого и устойчивого многополярного мира", - отметили в МИД РФ.

"Коллегия констатировала, что особый характер российско-китайских отношений, совпадение или сходство подходов к основным международным и региональным проблемам позволяют обеспечивать эффективную дипломатическую "связку" Москвы и Пекина в реализации независимой, сбалансированной и последовательной внешней политики обеих сторон в соответствии с их национальными интересами", - заключили в министерстве.