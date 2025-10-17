СФ: Киев нарушил нормы международного права, атаковав военкоров РФ

Согласно им журналисты приравниваются к гражданским лицам, заявила зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Киевский режим нарушил общепризнанные нормы международного права, когда атаковал российских военкоров в Запорожской области. Согласно этим нормам журналисты приравниваются к гражданским лицам, заявила ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Читайте также

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

"Это прямое нарушение общепризнанных норм международного права. <…> Журналисты, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения, приравниваются к гражданским лицам и пользуются защитой в соответствии с Женевскими конвенциями при условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их статусом гражданских лиц", - сказала Никонорова.

Она также отметила, что Зуев, как и другие погибшие российские журналисты, ушел героем - в попытке донести до мира правду. "Светлая память нашим военкорам, смелым, сильным и самоотверженным людям. Их подвиг вечен", - отметила Никонорова.

12 августа 1949 года были приняты четыре документа, устанавливающие гуманитарные правила ведения войны. Они известны как Женевские конвенции 1949 года или Четвертая Женевская конвенция.