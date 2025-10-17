Балицкий рассказал об изощренных атаках ВСУ на Запорожскую область

В частности, противник использует квадрокоптеры-матки, которые везут большое количество дронов, подчеркнул губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины используют самые изощренные методы для атак на Запорожскую область и ее энергетическую инфраструктуру. Регион принимает все возможные меры для защиты, сказал в интервью ТАСС губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Евгений Балицкий: мы выявляем всех причастных к обстрелам Запорожской области

"Мы столкнулись с тем, что противник сегодня уже использует другие частоты, использует квадрокоптеры-матки, которые везут большое количество дронов, и тогда FPV-дроны уже могут долетать на большую территорию, вплоть до солнечных батарей, подзарядок и так далее. Мы применяем сегодня все возможные меры, и слава Богу, пока электричество у нас есть", - отметил Балицкий.

Он добавил, что противник использует самые изощренные методы для атак на регион.

"Хотя противник неоднократно наносил массированные удары, до 100 выстрелов, до 100 беспилотников по Запорожской области с целью погрузить нас в XVI век, но у них это не получается, потому что сегодня на страже стоит наше ПВО, армия, средства безопасности. Это обваловки, это сетки, это РЭБы, это группы, которые отстреливают сегодня беспилотники противника, это БПЛА-перехватчики и многие другие меры", - сказал глава региона ТАСС.