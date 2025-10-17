Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной соблюдения ограничений по ДСНВ

Предложения РФ идут в русле усилий, направленных на обеспечение предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, напомнил посол Дмитрий Феоктистов

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Аргентина поддержит российское предложение о продолжении ограничений в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил посол России Дмитрий Феоктистов в статье, которая была опубликована в газете Perfil.

Читайте также

Продлевать будем? Чего ждать от Трампа по судьбе СНВ-III

"Ситуация вокруг контроля над вооружениями требует от всех стран поиска новых, эффективных решений для восстановления доверия и предотвращения глобальной нестабильности. В этом контексте наше предложение о продолжении соблюдения ограничений по ДСНВ является весомым шагом на пути к реактивации конструктивного диалога. Рассчитываем, что Аргентина, традиционно активно участвующая в международных дискуссиях по проблематике разоружения и нераспространения, в том числе в рамках ДНЯО, сможет поддержать эту важную российскую инициативу", - написал он в статье.

Посол отметил, что предложения России идут в русле усилий, направленных на обеспечение предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере, что в равной степени должно отвечать интересам не только Москвы или Вашингтона, но и всего мира.

"Реализация озвученной российским президентом инициативы будет способствовать формированию среды, благоприятной для возобновления предметного стратегического диалога между Россией и США. Разумеется, при условии создания необходимых предпосылок, устранения фундаментальных противоречий в области безопасности и в контексте комплексных мер по нормализации двусторонних отношений", - подчеркнул посол.

Президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на совещании с Советом безопасности России, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Однако, отметил он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.