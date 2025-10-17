Карасин: Зеленский не умеет переубеждать

Это говорит о том, что его администрация погибает, Украина погибает, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский не умеет переубеждать, он может только выпрашивать и плакать. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Зеленский не умеет переубеждать, он умеет просить, выторговывать, выпрашивать, плакать, говорить о том, что погибает его администрация, погибает Украина", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

Сенатор также обратил внимание на ситуацию с отставкой мэра Одессы Геннадия Труханова, лишенного украинского гражданства. "Это же, извините за грубость, политическая порнография", - добавил он.