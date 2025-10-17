Посольство РФ в Венгрии готово к работе с оргкомитетом встречи Путина и Трампа

Глава правительства Виктор Орбан распорядился создать такой оргкомитет и сообщил, что эта работа "началась с вечера четверга"

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Посольство России в Венгрии готово тесно взаимодействовать с оргкомитетом, созданным премьер-министром страны Виктором Орбаном в целях подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Глава правительства распорядился создать такой оргкомитет и сообщил, что эта работа "началась с вечера четверга".

"Посольство России находится в постоянном рабочем контакте с венгерской стороной через Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. Как только будет официально подтверждено проведение в Будапеште встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом, мы установим контакт и с данной структурой", - сообщила корреспонденту ТАСС пресс-служба посольства по поводу взаимодействия с оргкомитетом встречи.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным объявил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице.