Путин возмутился тем, как СМИ Запада называли террористов "повстанцами"

Президент России считает, что эти средства массовой информации "играли фактами"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, как западные СМИ играли фактами, называя террористов повстанцами.

"До сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами. Хотели, чтобы мир сочувствовал этим мерзавцам и детоубийцам", - сказал Путин, выступая на 20-летии канала RT.

Путин напомнил, что России "тогда было сложно информационно защищать правду, отстаивать подлинную картину происходящего, потому что за пределами нашей страны у нас не было своего мощного голоса".