Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин возмутился тем, как СМИ Запада называли террористов "повстанцами"

Президент России считает, что эти средства массовой информации "играли фактами"
Редакция сайта ТАСС
16:25
обновлено 16:45
ТАСС/ Ruptly
© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, как западные СМИ играли фактами, называя террористов повстанцами.

"До сих пор вызывает возмущение, когда террористов, которые захватывали заложников и организовывали смертоносные взрывы в наших городах, школах, больницах, в эфире известных западных каналов называли повстанцами. Хотели, чтобы мир сочувствовал этим мерзавцам и детоубийцам", - сказал Путин, выступая на 20-летии канала RT.

Путин напомнил, что России "тогда было сложно информационно защищать правду, отстаивать подлинную картину происходящего, потому что за пределами нашей страны у нас не было своего мощного голоса". 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия