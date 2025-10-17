Путин: современная пропаганда Запада мало отличается от советских штампов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пропаганда Запада сегодня мало отличается от знакомых всем штампов времен СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT.

Президент указал, что сегодня есть огромный спрос на отличающиеся от заезженной западной пропаганды новости.

"[Пропаганда Запада] сегодня, если по-честному, мало чем отличается от хорошо многим в этом зале находящимся, от хорошо нам известных штампов пропаганды советской, еще советских времен. Вот так и работают", - отметил Путин.

Президент указал, что именно поэтому настоящие профессионалы, в том числе из Соединенных Штатов Америки, стран Европы, всех континентов захотели сотрудничать с телеканалом RT.

"И не просто сотрудничать, а работать. И не из-за денег, разумеется, а прежде всего из-за того, что вы предоставили возможность этим людям высказывать свою позицию, доносить эту позицию до миллионов людей", - пояснил он.

По словам Путина, именно поэтому в числе ведущих RT оказались легендарный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, мировая звезда телевидения Ларри Кинг, президент Эквадора Рафаэль Каррера и многие другие.

"Вы быстро набирали популярность и влияние", - резюмировал российский лидер.