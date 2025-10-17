Путин заявил, что конкуренты завидуют российскому иновещанию

Это верный признак того, журналисты РФ работают "на шаг впереди", подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Конкуренты за рубежом завидуют российскому иностранному вещанию и даже боятся его. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT.

"Конкуренты вам [работающим за границей российским журналистам] стали просто завидовать. А иногда, на мой взгляд, не просто завидовать, но и бояться. Это верный признак того, что вы работаете на шаг впереди и сами задаете информационную повестку, делаете нужное, значимое дело", - подчеркну Путин.

"И вот когда вы заявили о себе в полную силу, тогда те самые конкуренты и стоящие за их спиной так называемые правящие элиты показали свое настоящее лицо", - продолжил президент.

Глава государства добавил, что о притеснениях телеканала на западе ему "только сейчас" рассказывала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Да, она мне так регулярно рассказывала о том, как вас пытались и пытаются прижимать на площадках за рубежом", - уточнил он.