Путин: Запад годами учил Россию свободе слова, а сейчас хочет запретить ее

Президент РФ напомнил, как там стали блокировать RT

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Элиты на Западе годами учили Россию важности свободы слова и конкуренции, а сейчас пытаются запретить и заблокировать все это, указал президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT.

"Годами они [западные элиты] учили нас, как надо жить, как должны работать средства массовой информации, как нужно понимать демократию и что это такое демократия. Что такое настоящая свобода слова. Убеждали в важности конкуренции, плюрализма мнений и так далее, - указал Путин. - Но что же стало происходить с этими наставниками, когда появился RT и сотни миллионов людей начали смотреть телеканал, предлагающий новую интерпретацию событий? Реакция вот этих самых элит, о которых я уже вспоминал, была примитивной и прямолинейной: запретить, отменить, заблокировать".