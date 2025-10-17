Путин счел, что Запад видит для себя угрозу в свободе выбора информации

Российские журналисты за рубежом предлагали альтернативную, правдивую точку зрения, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Запад видит для себя и народов своих стран угрозу в свободе выбора информации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT.

"Очень просто обвинить в пропаганде и дезинформации, во вмешательстве во внутренние дела. А ведь вы [российские журналисты за рубежом] ничего не навязывали, а просто предлагали альтернативную, правдивую точку зрения. И таким образом отстаивали в том числе и право на выбор зрителей и слушателей. Но уже в самом наличии такого выбора партнеры [на Западе] видели угрозу для себя", - указал президент.