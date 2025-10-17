Путин уверен, что монополии Запада на информацию придет конец

В наличии альтернативной, правдивой точки зрения "партнеры видели угрозу для себя", уверен президент России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Монополии Запада, препятствующей праву на альтернативную и правдивую информации, рано или поздно придет конец. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на мероприятии в честь 20-летия канала RT.

"Любой монополии рано или поздно безусловно приходит конец вне зависимости от того, сколько платят за попытки сохранить эти монополии, те, кто их содержит", - подчеркнул глава государства, отмечая, что в наличии альтернативной, правдивой точки зрения "партнеры видели угрозу для себя".

По словам президента, в набирающем силу многополярном мире неприятие независимой мысли является не только анахронизмом, "это огромные препятствия для развития взаимопонимания и доверия между народами, которые необходимы всем нам". "И это препятствие, как и любые другие препятствия, безусловно, будет устранено", - подчеркнул Путин.