Путин: РФ никого не дискриминирует, но отстаивает традиционные ценности

Российский лидер указал на это, выступая на 20-летии телеканала RT

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россия остается оплотом традиционных ценностей и отстаивает свою точку зрения на современный мир, но при этом никого не дискриминирует в вопросе традиционных ориентиров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT.

"В мире узнали, что наша страна твердо отстаивает традиционные ценности, является их оплотом в современной жизни, полной противоречий, конфликтов и вызовов. Причем мы никого не дискриминируем при этом, ничего не запрещаем. В том числе в тех сферах, в которых пытаемся отстаивать свою точку зрения на современный мир и его будущее", - сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что близость взглядов помогает людям на разных континентах поверить в себя, в свои силы и в свою жизнь. "В Европе, США и других странах граждане стремятся сохранить национальную культуру, память поколений, противостоять социальному неравенству, разрушению института семьи, посягательству на невинность детей", - добавил Путин.