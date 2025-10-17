Балицкий: причастные к обстрелам Запорожской области известны

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области знают личности большинства военнослужащих ВСУ, причастных к обстрелам региона, и привлекут их к ответственности по закону. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Евгений Балицкий.

"[По каждому факту] Следственный комитет заводит уголовное дело или присовокупляет к имеющемуся делу. И устанавливаются, по возможности, максимально устанавливаются причастные. А мы в основном всех их знаем, мы полностью владеем ситуацией за речкой, кто командует каким подразделением, вплоть до взвода. Если они не отправятся к Бандере раньше, чем будет суд над ними, значит, они будут отвечать по закону, и мы проконтролируем, чтобы они получили сполна", - сказал губернатор ТАСС.

Он отметил, что ответственность за все жертвы, пострадавших и разрушения для бойцов ВСУ - неизбежна.