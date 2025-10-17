Путин вспомнил, как в ФСБ в 90-х требовал отойти от стиля "хватать и не пущать"

Надо работать тоньше, купировать угрозы другими средствами, заявил российский лидер

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как во главе ФСБ в 1990-е годы требовал отойти от стиля работы "хватать и не пущать".

"Вы знаете, я когда работал еще директором Федеральной службы безопасности в России, уже тогда пытался даже в таком ведомстве, как ФСБ, отменить подобный стиль работы [запретить, отменить, заблокировать]", - сказал Путин на мероприятии в честь 20-летия телеканала RT, комментируя то, как ведут себя западные элиты в отношении русских СМИ.

"Говорил, что надо работать тоньше, надо убеждать, надо купировать угрозы другими средствами, а не тем, что у нас когда-то еще во времена Советского Союза называли "хватать и не пущать", - продолжил президент.

Глава государства отметил, что именно так сейчас и происходит в информационной сфере в отношении российских журналистов, работающих за рубежом.