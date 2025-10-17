МИД РФ назвал фейком публикации канадских СМИ о похищении украинских детей

Подобные публикации являются тщательно спланированной дезинформационной кампанией, призванной отвлечь внимание от военных неудач главы киевского режима Владимира Зеленского

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МИД РФ назвал публикации некоторых канадских СМИ о якобы похищенных украинских детях тщательно спланированной дезинформационной кампанией, призванной отвлечь внимание от военных неудач Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Нет сомнений, что вновь имеем дело с тщательно спланированной дезинформационной кампанией, призванной отвлечь внимание от военных неудач Зеленского, консолидировать захандрившую группу поддержки и традиционно с помощью прямой лжи демонизировать нашу страну. Факты говорят за себя, и это очевидно любому беспристрастному наблюдателю, который хочет разобраться в этом чрезвычайно сложном и чувствительном вопросе. Западные СМИ к таковым явно не относятся", - указали в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание на публикации некоторых канадских СМИ, содержащие откровенно ложную информацию, по итогам мероприятия по тематике "похищенных украинских детей", которое состоялось 23 сентября в Нью-Йорке под председательством Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Марка Карни.

"The Globe and Mail ожидаемо разгоняла выдержки из пропагандистских выступлений Зеленского, канадца и прочих с завиральными пассажами о "десятках тысячах похищенных Россией украинских детей". Очевидно, что угодливо-сервильная позиция западной прессы не имеет ничего общего с настоящей журналистикой", - указали в министерстве.

В дипведомстве указали, что Зеленский привычно лгал и о том, что Россия якобы отказывается предоставлять информацию о судьбе 339 детей из списка, переданного 2 июня российской делегации в Стамбуле, и говорил о каких-то "похищениях".

"Фактологические и логические противоречия не заметить невозможно. Ведь, если речь идет якобы о десятках тысячах детей, то почему официальный список киевского режима состоит лишь из 339 фамилий? Получается, что информации о тех самых "тысячах" у режима Зеленского нет вовсе? А если есть, то почему они не были включены в список? О каких детях тогда идет речь? Существуют ли они? Может, стоит поискать на территории стран ЕС, куда от мобилизации сбежали миллионы граждан Украины? Этими очевидными вопросами западные СМИ не задаются", - добавили в МИД. При этом на Смоленской площади подчеркнули, что ответ на все эти вопросы простой: все, что заявляет киевский режим по данной теме, - ложь и провокация, а реальная судьба детей с Украины ни его, ни членов "коалиции желающих" не волнует совершенно.

Как указали в министерстве, абсурдность этих обвинений подчеркивает тот факт, что российский ответ по списку из 339 детей был дан еще 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Как оказалось, уже тогда треть даже этого списка оказалось нерелевантным. При этом в МИД РФ напомнили, что в России делается все для возвращения разлученных конфликтом детей к их родным. Благодаря этой работе 115 несовершеннолетних воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах, а в Россию вернулись 28 детей, указали в МИД РФ.