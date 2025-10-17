Балицкий: границы Запорожской области должны быть как при УССР

Будет ли столица в Запорожье или останется в Мелитополе - это вопрос, заявил губернатор региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Границы Запорожской области должны проходить там же, где они были у региона в составе Украинской Советской Социалистической Республики. Об этом ТАСС заявил губернатор Евгений Балицкий.

"Я вижу точно: [границы Запорожской области должна быть как] в границах Украинской Советской Социалистической Республики. Конечно же, с главным промышленным сердцем нашей области - Запорожьем. Будет ли там столица области, или она останется в Мелитополе, - это вопрос. Какая будет территория Запорожской области - миллион семьсот квадратных километров, как сейчас, или под три [млн кв. км]?" - сказал он ТАСС.