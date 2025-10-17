Делегация России во главе с Мантуровым отправится 1 ноября в КНР

РФ примет участие в межправкомиссии

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Екатерина Штукина/ пресс-служба правительства РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации РФ во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым в Китай для участия в межправкомиссии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Осуществить 1 ноября 2025 г. визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д. В. в Китайскую Народную Республику (г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной комиссии", - сказано в документе.

Согласно распоряжению, Мантуров утвердит состав российской делегации для участия в заседании комиссии. Минэкономразвития, МИД, Управление делами президента РФ совместно другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечат подготовку и проведение визита делегации РФ в КНР.