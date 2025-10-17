Россия поддержала резолюцию СБ ООН по Гаити

В постпредстве РФ при международной организации отметили, что авторы инициативы учли озабоченности Москвы

Редакция сайта ТАСС

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Россия поддержала американо-панамский проект резолюции Совета Безопасности о продлении санкционного режима в отношении Гаити, так как авторы учли озабоченности Москвы. Об этом заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования.

"Мы взвешенно относимся к применению советом санкционных мер и считаем их одним из сильных инструментов в арсенале СБ, который должен использоваться адресно и соразмерно возникающим угрозам", - сказал Полянский. Он подчеркнул важность строгого соблюдения оружейного эмбарго, отметив, что эта задача лежит прежде всего на государствах, с территории которых на остров продолжается контрабанда оружия.

В то же время дипломат предостерег от использования международных ограничительных мер для "перекройки политического ландшафта Гаити". "Для этого целесообразно избегать листирования тех, кто мог бы на последующем этапе сыграть роль в политической жизни страны, особенно в такой хрупкий переходный период, как сейчас", - заявил Полянский.

Россия считает, что дальнейшее расширение санкционных списков должно осуществляться через специальный консенсусный механизм принятия решений профильными комитетами.

Резолюция, которую поддержали все 15 членов СБ ООН, предполагает продление санкционного режима на год, он предусматривает эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и заморозку активов лидеров банд.

Гаити переживает серьезный кризис в области безопасности после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Преступники контролируют большую часть территории страны. В результате разгула бандитизма погибли не менее 8 тыс. человек.