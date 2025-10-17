Водолацкий: Зеленский поддакивает Трампу для бегства в США

Депутат отметил, что президенту Соединенных Штатов больше интересно возобновление сотрудничества с Россией

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский в своих последних визитах в США старается поддакивать американскому лидеру Дональду Трампу для возможности бегства за океан "после изгнания из Украины". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, в том числе обсуждались вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США в Будапеште.

"Для Зеленского сейчас главное - приехать в Белый дом и показать, что он какие-то вопросы решает. А его главный вопрос один - чтобы после того, как его изгонят из Украины, ему дали право пользоваться наворованными миллиардами и жить в тех же США. Вот он и летает постоянно на эти встречи, показывая украинскому народу, что за ним весь мир, вся Европа, а на самом деле это только лишь меркантильные личные интересы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время Трампа больше интересует не сам Зеленский, над которым американский лидер насмехается, а возобновление сотрудничества с РФ, поэтому главным для него остается подготовка встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште.