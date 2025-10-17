Захарова: Рютте громкими заявлениями про Россию осуществляет пропаганду войны

Официальный представитель МИД РФ заявила, что генсеку НАТО поставлена задача делать громкие провокационные высказывания против Москвы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте делает громкие заявления, ориентированные на российскую аудиторию с целью пропаганды войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Относительно Рютте. Ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию. Почему Lada, почему стиральная машина? Это же не понятно никому в Европейском Союзе. <...> Для чего это сделано? У него поставлена задача - быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию", - сказала она в интервью телеканалу "Царьград".

Ранее Рютте, говоря о поставках истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, вспомнил шутку про продавца, который говорит, что автомобиль доставят через 10 лет. В ответ на это покупатель интересуется, привезут ли его днем или вечером. "Какая разница? Ну, днем привезут холодильник", - добавил генсек НАТО, рассуждая о медленных темпах оборонного производства в Европе. Мария Захарова указала на ошибку Рютте и отметила, что он не понял, о чем был анекдот.