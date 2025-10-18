Посол РФ обсудил с замглавы МИД Чили торговлю и сотрудничество в медицине

Как уточнили в посольстве России, за девять месяцев 2025 года объем двусторонней торговли вырос на 48%

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 октября. /ТАСС/. Посол России в Чили Владимир Белинский обсудил с замминистра иностранных дел южноамериканской страны Клаудией Сануэсой перспективы роста двусторонней торговли и сотрудничества в различных сферах, в том числе медицине и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщила дипмиссия в своем Telegram-канале.

"Были подняты представляющие взаимный интерес темы в торгово-экономической сфере. Среди ключевых тем были перспективы для роста объема двусторонней торговли, которая за девять месяцев текущего года выросла на 48% за счет увеличения поставок семги (100%) и вин (20%) в Россию", - говорится в сообщении.

Посол на встрече с замглавы МИД по экономическим связям отметил возможности для сотрудничества в развитии энергетической инфраструктуры, транспорта и коммуникаций, а также в производстве вакцин и радиофармпрепаратов для ядерной медицины. "Кроме того, была упомянута тема облегчения доступа для чилийских продуктов на рынок Евразийского экономического союза и наоборот", - заявило посольство.