МИД РФ: антироссийские санкции вредят борьбе с изменением климата

Согласно постановлению международного суда ООН все государства имеют обязательство сотрудничать в целях борьбы с изменением климата, заявил директор правового департамента внешнеполитического ведомства Максим Мусихин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Антироссийские санкции негативно влияют на осуществление климатической политики и подрывают глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Об этом в интервью ТАСС заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Отвечая на вопрос о том, какие выводы консультативного заключения Международного суда ООН Россия могла бы использовать для продвижения собственных интересов на климатическом треке, дипломат напомнил, что согласно постановлению суда все государства имеют обязательство сотрудничать в целях борьбы с изменением климата.

"Причем это обязательство проистекает из обычного права, а сотрудничество должно осуществляться в соответствии с принципом добросовестности. Хотя суд не прокомментировал применение государствами незаконных односторонних принудительных мер (санкций), очевидно, что такие меры являются нарушением обязательства по сотрудничеству и вводящие их государства должны нести ответственность. Эти аргументы можно было бы использовать на климатическом треке для оказания давления на страны, которые ввели санкции против России, поскольку многие из этих односторонних мер прямо или косвенно влияют на осуществление климатической политики, достижение целей РКИК (Рамочной конвенции ООН об изменении климата - прим. ТАСС) и Парижского соглашения, подрывают глобальные усилия на данном направлении", - указал он.

Мусихин добавил, что российское дипведомство в контексте обязательства по сотрудничеству привлекло внимание суда к проблеме незаконных односторонних принудительных мер. "Отметили, что такие меры не позволяют мировому сообществу эффективно реагировать на вызовы, связанные с негативными последствиями изменения климата. Односторонние принудительные меры не только не способствуют достижению целей РКИК и Парижского соглашения, но и, по сути, причиняют ущерб окружающей среде, а также нарушают само обязательство сотрудничать, за что вводящие их государства должны нести международно-правовую ответственность", - подчеркнул он.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 9:00 мск.