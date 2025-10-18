МИД РФ: решения Международного суда ООН не подменяют соглашений по климату

Директор правового департамента министерства Максим Мусихин отметил, что "судебные органы не могут и не должны заменять собой политические процессы или создавать новые обязательства, не согласованные государствами"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Решения Международного суда ООН не могут и не должны заменять собой политические соглашения по климату или создавать новые обязательства, не согласованные государствами. Об этом в интервью ТАСС заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"Россия признает, что глобальные вызовы требуют эффективного международного сотрудничества и поиска новых форм. Международные судебные органы играют важную роль в разрешении споров и обеспечении правовой определенности, - сказал Мусихин. - Однако расширение их роли должно происходить в строгом соответствии с международным правом, уважением к суверенитету государств и в рамках установленной компетенции".

"Судебные органы не могут и не должны заменять собой политические процессы или создавать новые обязательства, не согласованные государствами, - подчеркнул дипломат. - Таким образом, Россия выступает за сбалансированный подход, при котором судебные органы дополняют, но не подменяют политико-правовые механизмы, особенно в такой чувствительной и комплексной сфере, как климатическая политика".

Россия исходит из того, что консультативное заключение Международного суда ООН по температурной цели в 1,5°С "не должно было создавать новые обязательства для государств или привести к пересмотру решений" Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). "Кроме того, оказывать давление на текущий переговорный трек в рамках Конференции сторон РКИК", - добавил он.

Основной тезис российской позиции заключался в том, что "обязательства государств, связанные с изменением климата, являются предметом специализированных договоров системы РКИК" - помимо самой Рамочной конвенции это также Киотский протокол и Парижское соглашение по климату. "При этом дополнительно может применяться обычно-правовое обязательство по предотвращению значительного трансграничного вреда окружающей среде", - отметил глава департамента. Россия привела аргументы в пользу того, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года "не предусматривает самостоятельные обязательства в отношении изменения климата, а борьба с негативными последствиями данного явления не подпадает под ее сферу действия".

