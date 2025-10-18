МИД РФ привержен температурной цели Парижского соглашения по климату

Практика применения Парижского соглашения по климату пока "не подтверждает юридическое снижение предела температурного роста", отметил директор правового департамента российского дипведомства Максим Мусихин

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия остается приверженной температурной цели в 1,5°C Парижского соглашения по климату, страны сейчас далеки от планки в 2°C. Об этом в интервью ТАСС заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"[Международный] суд [ООН] установил, что вместе взятые так называемые определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) государств должны быть способны достичь температурной цели (1,5°C в интерпретации суда), - сказал дипломат. - Однако государства на текущий момент далеки от этой планки. Более того, пока что не достигнута даже ближайшая цель - удержание роста температуры в пределах 2°C. Чтобы перейти к более амбициозной цели, государствам сначала необходимо достичь более реалистичной".

По его словам, практика применения Парижского соглашения по климату на сегодняшний день "не подтверждает юридическое снижение предела температурного роста". "На мой взгляд, справедливы доводы тех стран, которые в рамках производства утверждали, что 1,5°C - это стремление, ориентир, политическая цель. В решениях Конференции сторон [Рамочной конвенции ООН об изменении климата] не прослеживается общего намерения государств придать этому показателю обязательный характер, - отметил Мусихин. - Так что для нас температурная цель Парижского соглашения остается прежней".

Правовые аспекты

По словам собеседника агентства, суд ООН указал, что решения руководящих органов климатических договоров могут иметь определенные правовые последствия в двух случаях. "Первый - когда это прямо указано в договоре, - продолжил глава правового департамента. - Второй - когда решение представляет собой "последующее соглашение сторон" по смыслу Венской конвенции о праве международных договоров. То есть выражает соглашение между сторонами относительно толкования договора. Именно такими "последующими соглашениями" суд признал решения Конференции сторон, отражающие стремления к ограничению предела роста температуры до 1,5°C".

Однако это не означает, что "они заменяют собой положения договора".

"Подобные решения, как отметил суд, могут выступать средством толкования. При этом он сослался на комментарий к подготовленному Комиссией международного права ООН в 2018 году "Проекту выводов о последующих соглашениях и последующей практике в отношении толкования договоров", - обратил внимание дипломат. - В этом документе содержатся очень важные тезисы. Так, интерпретационные резолюции конференций сторон сами по себе не имеют обязательной юридической силы. Толкователь должен придавать им значение, но не обязательно рассматривать их как юридически обязательные".

Политические аспекты

По его словам, представители некоторых стран отметили в суде, что сессии Конференции сторон - политический процесс.

"Принимаемые в его рамках решения - тоже политические. В условиях, когда ряд сторон договора прямо говорит, что не имел намерения придавать решениям Конференции сторон юридическую силу, суд приходит к противоположному выводу, - сказал Мусихин. - Пусть даже таких участников меньшинство, для признания решения Конференции последующим соглашением намерение должно быть общим, иначе это - не соглашение. Конференция свои решения так не квалифицировала". Многие государства соглашались на включение в решения Конференции сторон тех или иных положений "как раз с учетом отсутствия у них обязательной юридической силы".