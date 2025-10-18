Захарова отметила, что у Зеленского и Нуланд один преступный почерк

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Владимир Зеленский "является порождением американских ультралибералов"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Владимира Зеленского и экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд один преступный почерк.

"Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве - один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов", - написала дипломат в своем Telegram-канале, сопроводив сообщение фотографиями Зеленского у Белого дома и Нуланд во время ее визита в Киев.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. Белый дом подтвердил эту информацию и заверил, что президент США продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине.