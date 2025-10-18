Дмитриев обвинил The Washington Post в искажении фактов

Генеральный директор РФПИ призвал редакцию газеты скорректировать статью, принести извинения и провести внутреннюю проверку

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американская газета The Washington Post исказила факты в своей публикации, приписав ему цитаты, которых он не делал.

"Очередной показательный случай искажения правды от фейковой The Washington Post. Я просто перепостил сообщение из телеграм-канала, но в статье приписали эти цитаты мне", - написал он в X.

Дмитриев призвал редакцию газеты скорректировать статью, принести извинения и провести внутреннюю проверку.

18 октября The Washington Post опубликовала материал, в котором цитата "Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех" была приписана Дмитриеву.